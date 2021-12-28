50 فيضانا يهدد بريطاينا خلال أيام وتخوفات من تفجر الأنهار

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الفيضانات ضربت أجزاء من كمبريدجشير أمس الاثنين، فيما يحذر الخبراء من حدوث المزيد بعد هطول الأمطار الغزيرة في أعياد الميلاد.

وتابعت أن الفيضانات تركت الحقول حول إيريث وسوتون جولت تحت الماء بعد هطول أمطار غزيرة نهاية الأسبوع ما تسبب في انفجار نهر دلف على ضفافه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مكتب الأرصاد الجوية يتوقع طقسًا أكثر دفئًا في الأيام القليلة المقبلة ، حيث تم إصدار 50 تحذيرًا من الفيضانات في إنجلترا - تتركز بشكل كبير في الوسط والجنوب الغربي والجنوب الشرقي.

وأوضحت الصحيفة أن الطقس الفوضوي يأتي بعد أن شهدت اعياد الميلاد تساقط للثلوج تصل إلى أربع بوصات على أرض مرتفعة في الساعات الأولى مع هبات كثيفة عبر جنوب اسكتلندا ودورهام ونورثمبرلاند ويوركشاير ومنطقة بيك.

فيما أعلن مكتب الأرصاد الجوية أن عيد الميلاد سيكون ابيض رسميًا بعد أن سجلت محطتا قياس في اسكتلندا تساقط الثلوج.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تظل درجات الحرارة "معتدلة بشكل استثنائي" هذا الأسبوع، ولكن من المقرر أن تصل إلى 59 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية) المريحة يوم الجمعة في أجزاء من إنجلترا - مما يعني أن البلاد ستتمتع بظروف مماثلة لتلك الموجودة في النقاط الساخنة في جنوب أوروبا مثل مدريد وأثينا.

وتابعت أنه قد يعني ذلك أيضًا أن الرقم القياسي المسجل في عام 2011 البالغ 58 درجة فهرنهايت (14.8 درجة مئوية) في خليج كولوين، شمال ويلز سيتم تحطيمه، مما يجعل ليلة رأس السنة الجديدة الأكثر سخونة على الإطلاق.

فيما أظهر رسم بياني لمكتب الأرصاد الجوية تنبؤات تبلغ 15 درجة مئوية في الجنوب، وتنخفض إلى حوالي 13 درجة مئوية في الوسط و10 درجات مئوية في شمال اسكتلندا في اليوم الأخير من عام 2021.

وقال خبراء الأرصاد: "العواصف الثلجية عطلت الطرق الرئيسية في الشمال، بما في ذلك الطريقان M62 وA66 الذين كان لا بد من إغلاقه مؤقتًا في الصباح بسبب الظروف الجليدية، حيث عانى بعض السائقين من أجل التحرك على الإطلاق بعد أن تُركت سياراتهم مغطاة بالثلوج الكثيفة".