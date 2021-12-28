«ضع وقتا معينا».. كيفية التخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

تعرف الجمعية الأمريكية لطب الإدمان أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي كسلوك من الممكن أن يصبح قهري إذا أصبح الفرد عاجزا عن قضاء المزيد من الوقت بمفرده بعيدا عن السوشيال ميديا.

ويرجع البعض إدمان السوشيال ميديا لتحفيز استجابة الدوبامين في الدماغ التي تشبه تلك الناتجة عن تعاطي المخدرات أو الكحول، ولكن الخبر الجيد أنه للتخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي لا تحتاج إلى الامتناع تمامًا عن استخدامها، وفقا لموقع casper.

كيفية التخلص من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي

في عام 2018، أمضى الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء العالم ما معدله 144 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، ولكن تشير الأبحاث إلى أن قصر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على 30 دقيقة في اليوم هو الأمثل للصحة العقلية.

وبالنسبة لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي فإن النتيجة النفسية المثالية هي التحكم في استخدام الإنترنت، وليس من الضروري التخلي عن وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا ، ولكن من المهم أن يكون لديك استراتيجيات لإستخدامها.

خطوات للتخلص من إدمان السوشيال ميديا

انطلق في تنظيف وسائل التواصل الاجتماعي: تحدى نفسك بالذهاب لوقت معين دون التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي ، سواء كان ذلك لبضع ساعات أو لأسبوع كامل، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2019 أن بعض الطلاب الذين ذهبوا لقضاء عطلة لمدة خمسة أيام بدون وسائل التواصل الاجتماعي شعروبإحساس أفضل.

وحذف التطبيقات أو تعطيل الإشعارات من وسائل التواصل الاجتماعي: يقوم معظم الأشخاص بتسجيل الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي دون تفكير ، لذا ضع حاجزًا صغيرًا في طريقك عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات.

وضع حدودًا والتزم بها: تسمح لك معظم الهواتف والأجهزة اللوحية بمعرفة الوقت الذي قضيته في تطبيقات معينة، لذلك ضع حدًا للوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والتزم به ، أو استخدم تطبيقًا يحظر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تصل إلى الحد الأقصى.