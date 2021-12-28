الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لزوجين بتهمة قتل فلاح وإلقاء جثته بالزراعات في الشرقية

اعدام
اعدام

صدقت محكمة جنايات الزقازيق، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقًا لزوجين بمركز فاقوس، لاتهامهما بقتل فلاح  وسرقة هاتفه المحمول، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية رقم 15448 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة فاقوس، عندما أحالت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، كل من "ال. س. ا" 40 عاما طباخ وزوجته "أ ع م" 31 عاما ربة منزل مقيمين مركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لقيامهما بتاريخ 8 مايو من العام الجارى، بقتل "أ إ" مزارع مقيم فاقوس، والتعدى عليه بأداة حديدية محدثين إصابات متعددة به، والتخلص من جثته بالزراعات.

محكمة جنايات الزقازيق الزقازيق مفتي الديار المصرية الإعدام شنقا زوجين

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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