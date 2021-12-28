وزير التعليم للنواب: اعتذرت عن التزام رئاسي بأسوان للحضور إليكم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «اعتذرت عن التزام رئاسي بأسوان للحضور للمجلس، ونسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو من خلال النواب».

وأضاف: «نشارككم هموم الإصلاح ونحن في جبهة واحدة وليس جبهتين».

وتابع شوقي: «لم أعمل من قبل بالسياسة وأتحدث بشكل فني، ونقول لكم ما الذي يمكن أن نفعله، وما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه؟».

ووعد الوزير النواب بالحضور للبرلمان شهريا مستطردا «الجميع يحتاج تعليق يليق بمصر».

وكشف الوزير: «لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، الأمر يتبع وزارة الصحة، وجودة الوجبة تراقب من خلال هيئة سلامة الغذاء».