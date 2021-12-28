الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزير التعليم للنواب: اعتذرت عن التزام رئاسي بأسوان للحضور إليكم

وزير التعليم طارق
وزير التعليم طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، «اعتذرت عن التزام رئاسي بأسوان للحضور للمجلس، ونسمع هموم الناس على السوشيال ميديا أو من خلال النواب».

 وأضاف: «نشارككم هموم الإصلاح ونحن في جبهة واحدة وليس جبهتين».

وتابع شوقي: «لم أعمل من قبل بالسياسة وأتحدث بشكل فني، ونقول لكم ما الذي يمكن أن نفعله، وما الذي نحتاج إليه من مساعدات لتنفيذه؟».

ووعد الوزير النواب بالحضور للبرلمان شهريا مستطردا «الجميع يحتاج تعليق يليق بمصر».

وكشف الوزير: «لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، الأمر يتبع وزارة الصحة، وجودة الوجبة تراقب من خلال هيئة سلامة الغذاء».

وزارة الصحة البرلمان السوشيال ميديا التغذية المدرسية طارق شوقى

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