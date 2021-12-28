محافظ بني سويف يوجه بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة العاملين بالتعليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على أهمية الاستفادة من الكوادر العلمية من العاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية من حملة الدرجات العلمية ماجستير ودكتوراه وتوظيف تلك الخبرات للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء الحكومي بالمديريات الخدمية ، وضرورة الدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء والاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراة في تقلد المناصب القيادية للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من تلك الطاقات لتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال مناقشته لنتائج الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التربية والتعليم عمرو شحاتة،مع حملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بالتربية والتعليم، بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام وذلك لبحث ومناقشة مقترحاتهم وتقديمها في شكل مشروع يشهم في تطوير منظومة العملية التعليمية.

وأكد "شحاتة" على ضرورة الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية لخدمة وتطوير العملية التعليمية وتوظيف نتائج البحوث والدراسات التربوية والإدارية لخدمة النظام التربوي والإداري.

وأشار إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات تضم جميع حملة الماجستير والدكتوراه على مستوى المديرية لإتاحة الفرصة أمامهم عند اختيار القيادات التعليمية وبناء صف ثاني من القيادات، موجهاً بعقد ورش عمل "بحسب كل تخصص" لتنفيذ المقترحات وضمان فاعلية التنفيذ،إلى جانب تشكيل مجلس حكماء أو استشارى التعليم لتقديم كل الدعم الفنى لخدمة العملية التعليمية.

وفي سياق آخر، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،موجها بتكثيف حملات التموين،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.