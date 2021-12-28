الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء الشهود في ضبط مهتز نفسي عاري في شوارع الشيخ زايد

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة ضبط مهتز نفسي يسير عاريا- بدون ملابس-  في الشوارع بمنطقة الشيخ زايد.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يسير عاريا وسط الشارع بمدينة الشيخ زايد وتبين بعد الفحص أن المذكور يعاني من اضطرابات نفسية وقامت خدمات أمن الجيزة بتوفير ملابس له مناسبة للشتاء عقب ضبطه مباشرة. 

وعن التفاصيل تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغًا من الأهالي يفيد برصد شخص يسير عاريًا على طريق المحور المركزي الخدمي بدائرة القسم.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ، جرى ضبط الشخص المشار إليه  وتبين بعد إجراء التحريات الأولية أن المذكور يبلغ من العمر 43 عامًا وحاصل على ليسانس لغات، ويعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد وفاة والده ونشوب خلافات مع طليقته، وقامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بتوفير ملابس له والتواصل مع أسرته واستدعائهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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