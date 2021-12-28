وزير النقل: أطوال السكك الحديدية ستصل إلى 15 ألف كيلومتر عام 2030

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن أطوال السكك الحديدية وصلت عام 2021 إلى 10 آلاف كليومتر، تصل عام 2024 سإلى 13100 كيلومتر، وفي عام 2030 ستصل إلى 15000 كيلومتر.

واستعرض الوزير، خلال افتتاح الرئيس عدد من المشروعات القومية بالصعيد، محاور خطة التطوير بالسكك الحديدية، موضحا أن التكلفة المالية لتنفيذها تصل إلى 225 مليار جنيه، منها 53 مليارا للوحدات المتحركة، و105 مليارات جنيه لتطوير البنية الأساسية، و50 مليار جنيه لتطوير نظم الإشارات، و15 مليار جنيه لتطوير الورش، و2 مليار جنيه لتنمية العنصر البشري.

واستعرض الوزير الوحدات المتحركة بالقطاع، موضحا أنه في عام 2014 كان هناك 810 جرارات منها 450 جرارا فقط صالحة، و360 جرار متعطلا، وكان المطلوب للتشغيل اليومي 600 جرار بعجز 150 جرارا.

وأضاف الوزير، أنه تم التخطيط لتوريد 260 جرارا جديدا ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب آلي للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، مع نظام متطور للتحكم في مسير القطارات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 172 جرار قديما.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، إن هيئة السكة الحديد كانت تشهد قبل 2010 نقل ما يقرب من مليون راكب بشكل يومي، ومن بعد الثورة أصبحت تنقل 700 ألف راكب يوميًا.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فى عام 2014 كانت تعاني الهيئة من تلف أغلب الجرارات التابعة لها وسرقة بعض خطوط السكك الحديدية فى المناطق النائية، وتمكنت هيئة السكة الحديد من تخطي هذا الأمر، ففى عام 2021 شهدت وصول الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة ووصل إجمالي نقل الركاب إلى 1.1 مليون راكب يوميًا.

وأعلن الفريق كامل الوزير أنه تم تجديد وتطوير ورش السكك الحديدية بالكامل من حيث المنشآت والمعدات والأجهزة، وتخصيص كل ورشة لنوع معين من الوحدات المتحركة يتم العمل فيها بالتعاون مع الشركات المتعاقدة على الصيانة لهذا النوع من الوحدات المتحركة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية ونقل الخبرات للعمالة المصرية، خاصةً فى مجال الإدارة والتشغيل، وعلى سبيل المثال، ورش السبتية بالشراكة مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لصيانة وتجديد جرارات PRL.

