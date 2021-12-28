ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ضخمة

تداولت أرصفة ميناء دمياط 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة (NAVIGATOR YAUZA) التي تقوم حاليًا بتفريغ حمولتها من غاز البوتاجاز برصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.

كما استقبل الميناء ناقلة الغاز المُسال (SKRESOLUTE) والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 293 مترًا وبعرض 48 مترًا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 61 ألف طن من الغاز المُسال متجهة إلى فرنسا، وقد تابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة ووجه برفع حالة الاستعداد حتى مغادرتها بأمان.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9626 طنًا تشمل: 2976 طن فوسفات، و3250 طن مولاس، و3400 طن كسب صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38278 طنًا تشمل: 11404 طن ذرة، و5733 طن قمح، و10250 طن خردة، و6414 طن حديد، و3610 طن فول، و867 طن خشب زان.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 446 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبطاطا وفلفل وطماطم وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل ونعناع وليمون) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي وبلح) يتم تصديرها إلى كل من؛ الإمارات ولبنان وألمانيا وسلوفينيا وأمريكا وإندونيسيا وسنغافورة وسلوفينيا والصين وفيتنام وهولندا وإسبانيا وبنجلاديش.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 19 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 895 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134436 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 135583 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5057 شاحنة.