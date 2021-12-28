الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الأمن الاقتصادى» يضبط 7334 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة،عن ضبط 3114 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية،وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 2937 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،عن ضبط 1283 قضية تموينية متنوعة وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 273 قضية متنوعة وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 146 قضية.

الامن الاقتصادي وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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