الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط عاطلين بسلاح نارى ومخدرات فى الشروق

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المخدرات بمنطقة الشروق.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق، حال وجودهما بدائرة القسم يستقلان سيارة قيادة وملك أحدهما، وبحوزتهما «فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - كمية من مخدر الهيدرو- عدد من الأقراص المخدرة لعقار الكبتاجون- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول- 2 ميزان حساس».

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة المخدرات سلاح نارى عاطلين القبض منطقة الشروق

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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