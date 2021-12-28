14 مليون جنيه.. نصيب مركز مشتول السوق بالشرقية خلال 2021

أوضح المحاسب محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وشراء مهمات وأدوات نظافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 بتكلفة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه.

وللارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة، قامت رئاسة المركز برفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة وذلك بالإحلال وتجديد الكشافات القديمة بكشافات جديدة، تم تجميل ودهان عدد 800 عامود إنارة وتركيب ليد عليها بالألوان الأبيض والأسود، وتشجير وزراعة حوالى 100 شجرة على طريق 39 والوحدة المحلية بكفر ابراش، تم دهان البلدورات بالألوان الأبيض والأسود على طول 39.

وللحفاظ على جو صحى خالي من الأمراض شنت رئاسة المركز حملات نظافة وتجميل يوميه على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، فتم رفع ٣٠ طن قمامه يوميا بإجمالي ١٠ ألاف و٨٠٠ طن سنوياً.

ولرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بنطاق المركز:-

قامت رئاسة المركز بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، فتمكنت رئاسة المركز من شن ٢٠ حملة لرفع الإشغالات وتحرير ١١٦ محضر وإزالة ١٥٠ حالة إشغال، وإزالة ٨٣ إعلان غير مرخص وترخيص ٨٥ إعلان آخر حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز.

كما قامت رئاسة المركز بمراجعة التراخيص القانونية لجميع المحال التجارية والكافتريات والمخابز وتم تحرير ٢٠ محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية غير مرخصة و التحفظ على ١٤٢ شيشة من المقاهي حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، كما تم غلق وتشميع ٦ مراكز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

و للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المحافظة..

شنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق حملات لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة ٤٠ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة و٢٥ حاله تعدي على أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.