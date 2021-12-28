اكتشفه مصطفي كامل.. محطات في حياة بهاء سلطان عقب تصدره تريند جوجل

تصدر المطرب بهاء سلطان محركات البحث علي جوجل عقب جلسة الصلح مع نصر محروس، فهو مطرب لديه تاريخ في الغناء.

نشأة بهاء سلطان في حدائق القبة في القاهرة، حصل على بكالوريوس تربية موسيقية، التقى الفنان مصطفى كامل وأُعجب بصوته ووجد فيه مشروع نجم غنائي، فعرّفه على المنتج نصر محروس وسرعان ما اقتنع بموهبته .



بدأت انطلاقته الأولى من خلال ألبوم فري مكس 1 بأغنية “أحلف”، كلمات مصطفى كامل، عام 1998، وكانت لها صدى واسع بين الشباب، تلتها أغنية “بيننا” من ألبوم فري مكس 2 عام 2000، احتل في عام 2011 المركز الأول بين المطربين المصريين الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل".

تعاون بهاء سلطان مع كبار الشعراء مثل: مصطفى كامل ، بهاء الدين محمد ، مجدي النجار ، نادر عبد الله ، مصطفى مرسي ، ، خالد الشيباني ، هاني عبد الكريم ؛ محمد عاطف ، وكبار الملحنين: مثل حسن أبو السعود ، رياض الهمشري ، حسين محمود ؛ وليد سعد ، محمد رحيم ، وائل عقيد ، أحمد محي .

تزوج في نوفمبر عام ٢٠١٣ من خارج الوسط الفني، من جيرمين مجدي التى تصغره بخمسة عشر عاما ورزق بإبنتيه التوأم كاندي وكادي في يناير .

وكان قد تصدر بهاء سلطان محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب الترويج لحلقة مع صاحبة السعادة اسعاد يونس ونصر محروس، وقال الأخير عن هذه الحلقة إنها حلقة التسامح والصلح، قائلا إنه وبهاء سلطان أكثر من أخوة وبينهم عشرة .