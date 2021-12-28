«القوى العاملة»: تعيين 2900 شاب منهم 52 «قادرون باختلاف»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2900 شاب، من بينهم 52 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6025 شاباً باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس مستوى المهارة، و2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي على 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 153 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير 226 محضراً للمنشآت المخالفة.

وبذلك يكون التفتيش الوقائي للسلامة ذو أهداف متعددة فيمكن أن يكون أداة للتنبيه المبكر للأخطار أو يستخدم كأداة للفحص.