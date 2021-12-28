الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 2900 شاب منهم 52 «قادرون باختلاف»

محمد سعفان
محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين 2900 شاب، من بينهم  52 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6025  شاباً باحثاً عن العمل.

وأشار الوزير إلى أن المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس مستوى المهارة، و2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلاً عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000  جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره  للوزير -عن ما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي على 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 153 منشأة لإزالة المخالفات ، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي  381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات  الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر التفتيش عن تحرير  226 محضراً  للمنشآت المخالفة.

وبذلك يكون التفتيش الوقائي للسلامة ذو أهداف متعددة فيمكن أن يكون أداة للتنبيه المبكر للأخطار أو يستخدم كأداة للفحص.

 

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة محافظة المنوفية القطاع الخاص والاستثماري شهادات القيد المرتدة كعب العمل قادرون باختلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

وجبة محشي تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-12-2021

وفاة الفنان السوري محمد المشاط عن عمر ناهز 85 عامًا

«الصحة» تمنح الحامل في الأسبوع 28 إجازة استثنائية حتى الولادة

اليوم.. نظر محاكمة متهمين اثنين بقتل جارهما في الخليفة

«الاتصالات» تُشارك في مشروع جديد من برنامج «إيراسموس بلس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د-على-أبو-الخير

سلام على ابن الإنسان في يوم مولده

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل أكثر من ألفى إصابة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الإسرائيلى: خرجت من الحجر الصحى بسبب المعارضة

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل