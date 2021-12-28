جهود «الطيران المدني» لمواجهة التغيرات المناخية

أعدت إدارة البيئة في وزارة الطيران المدني خطة استراتيجية موحدة لمواجهة التغيرات المناخية طبقاً لمتطلبات مجلس الوزراء.

وتضمنت الخطة التي بدأت الوزارة تنفيذها خلال عام 2021 العديد من النقاط المهمة التي يمكن من خلالها المشاركة في تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية المتوقعة خلال السنوات المقبلة، إذ قامت وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار عنبة بتكليف للشركات التابعة بتنفيذ بنود الخطة المتبعة والتي تضمنت:

• تركيب 42 شاحنا شمسيا فى بوابات السفر الخاصة بمباني 1و 2 و3 بمطار القاهرة الدولى كمنحة مقدمة من وزارة البيئة.

• الانتهاء من أول خطة موحدة لمواجهة نوبات الطقس الجامحة وتقديمها لمجلس الوزراء لتكون جزءاً من الخطة القومية للدولة لكي تواجه التغيرات المناخية والظواهر الجوية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة من أعاصير وفيضانات.

• إعداد السجل البيئي لكل من هيئة الأرصاد والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية للملاحة للملاحة الجوية ومراجعة اعتماد السجل البيئي لشركة مصر للطيران وشركة الصيانة والشركة القابضة لمصر للطيران.

• وزارة الطيران كانت أحد ممثلي الوفد التفاوضي المصري في مؤتمر قمة المناخ العالمي الذي انعقد في جلاسكو بإسكتلندا (Cop 26).

مثلت وزارة الطيران المدنى ضمن الوفد المصري بالمؤتمر الدكتورة أميرة السيد المشرفة على ملف البيئة بالوزارة.

• شاركت وزارة الطيران المدني في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة لتغير المناخ بجامعة الأزهر من خلال ورقتي عمل، تضمنت الورقة الأولى مدى تأثير التغيرات المناخية على قطاع الطيران المدني وتضمنت ورقة العمل الثانية استراتيجية قطاع الطيران المدني تجاه التغيرات المناخية.