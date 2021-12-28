مسؤولة جورجية: أغمى على سآكاشفيلى بعد إبلاغه بنقله إلى السجن

أعلنت مسؤولة جورجية أن الرئيس الجورجي الأسبق ميخائيل سآكاشفيلي أغمي عليه بعد أن أبلغه مسؤولون بأنهم يعتزمون نقله من المستشفى إلى السجن.

وقالت آنا جانياشفيلي، ممثلة المفوضة لحقوق الإنسان نينو لومجاريا: "زرت اليوم ميخائيل سآكاشفيلي، وهو قال لي إن أشخاصا قدموا إليه في المساء، وأكدوا له أنهم يعتزمون إخراجه من المستشفى، وهو أبدى المقاومة لهم ولا يتذكر ماذا حدث بعد ذلك".

وأضافت: "بعد أن استعاد وعيه، أكدوا له أنهم لا يعتزمون نقله إلى أي مكان".

وأرسلت مفوضة حقوق الإنسان في جورجيا، نينو لومجاريا، ممثلتها إلى سآكاشفيلي بعد أن اشتكى أقرباؤه من أن السلطات الجورجية تمنعهم من زيارته، وأن ذلك قد يكون مرتبطا بعزم السلطات نقل سآكاشفيلي من المستشفى العسكري بمدينة غوري إلى السجن، حيث كان من قبل.

يذكر أن سآكاشفيلي عاد إلى جورجيا في أكتوبر الماضي، عشية الانتخابات في البلاد، وذلك بعد 8 سنوات من إقامته في أوكرانيا.

وفور وصوله، تم اعتقاله من قبل السلطات الجورجية، حيث صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا تجاوز الصلاحيات.

وأعلن سآكاشفيلي في السجن إضرابا عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى على خلفية تردي حالته الصحية.

وعلى صعيد آخر، قدمت حكومة لاتفيا منحة إلى جورجيا تبلغ 83 ألفًا و70 جرعة من لقاح فايزر المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم إعطاؤها في فترة تتراوح من 21 إلى 28 يومًا.

وذكرت صحيفة برس نيوز الجورجية أن هذا يأتي في أعقاب قرار مجلس التحصين الجورجي يوم 7 أكتوبر الجاري، أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، سيتم قبولهم في حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام فايزر.

كما أجاز مجلس التحصين إعطاء جرعة معززة بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المجال الطبي، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.