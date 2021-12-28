كم يوم باقٍ على رمضان 2022 | العد التنازلى لشهر رمضان

كم يوم باقٍ على رمضان 2022؟ سؤال يتداوله الكثير من الأشخاص يوميا مع بدأ العد التنازلي لرمضان 1443، حيث ينتظره الكثير من المسلمين حول مختلف دول العالم.



كم يوم باقٍ على رمضان 2022

كم يوم باقي على رمضان 2022؟ نتابع معكم بشكل مستمر الأيام الباقية على الشهر الكريم، حيث يتبقى على شهر رمضان 2022 ثلاث أشهر لتزين نفحاته الشوارع، حيث يستطيع التعرف على الأيام المتبقية من خلال العد التنازلي لشهر رمضان 2022 عبر النقاط التالية:

العد التنازلي لشهر رمضان 2022

1- الثلاثاء 28 ديسمبر من سنة 2021.

2- الأربعاء 29 ديسمبر من سنة 2021.

3- الخميس 30 ديسمبر من سنة 2021.

4- الجمعة 31 ديسمبر من سنة 2021.

العد التنازلي لشهر رمضان

5- السبت 1 يناير من سنة 2022.

6- الأحد 2 يناير من سنة 2022.

7- الاثنين 3 يناير من سنة 2022.

8- الثلاثاء 4 ينايرمن سنة 2022.

9- الأربعاء 5 يناير من سنة 2022.

10- الخميس 6 يناير من سنة 2022.

11- الجمعة 7 يناير من سنة 2022.

12- السبت 8 يناير من سنة 2022.

13- الأحد 9 يناير من سنة 2022.

14- الاثنين 10 يناير من سنة 2022.

15- الثلاثاء 11 يناير من سنة 2022.

16- الأربعاء 12 يناير 2022.

17- الخميس 13 يناير 2022.

18- الجمعة 14 يناير 2022.

19- السبت 15 يناير 2022.

20- الأحد 16 يناير 2022.

21- الاثنين 17 يناير 2022.

22- الثلاثاء 18 يناير 2022.

23- الأربعاء 19 يناير 2022.

24- الخميس 20 يناير 2022.

25- الجمعة 21 يناير 2022.

26- السبت 22 يناير 2022.

27- الأحد 23 يناير 2022.

28- الاثنين 24 يناير 2022.

29- الثلاثاء 25 يناير 2022.

30- الأربعاء 26 يناير 2022.

31- الخميس 27 يناير 2022.

32- الجمعة 28 يناير 2022.

33- السبت 29 يناير 2022.

34- الأحد 30 يناير 2022.

35- الاثنين 31 يناير 2022.

العد التنازلي لشهر رمضان

36- الثلاثاء 1 فبراير 2022.

37- الأربعاء 2 فبراير 2022.

38- الخميس 3 فبراير 2022.

39- الجمعة 4 فبراير 2022.

40- السبت 5 فبراير 2022.

41- الأحد 6 فبراير 2022.

42- الاثنين 7 فبراير 2022.

43- الثلاثاء 8 فبراير 2022.

44- الأربعاء 9 فبراير 2022.

45- الخميس 10 فبراير 2022.

46- الجمعة 11 فبراير 2022.

47- السبت 12 فبراير 2022.

48- الأحد 13 فبراير 2022.

49- الاثنين 14 فبراير 2022.

50- الثلاثاء 15 فبراير 2022.

51- الأربعاء 16 فبراير 2022.

52- الخميس 17 فبراير 2022.

53- الجمعة 18 فبراير 2022.

54- السبت 19 فبراير 2022.

55- الأحد 20 فبراير 2022.

56- الاثنين 21 فبراير 2022.

57- الثلاثاء 22 فبراير 2022.

58- الأربعاء 23 فبراير 2022.

59- الخميس 24 فبراير 2022.

60- الجمعة 25 فبراير 2022.

61- السبت 26 فبراير 2022.

62- الأحد 27 فبراير 2022.

63- الاثنين 28 فبراير 2022.

العد التنازلي لشهر رمضان

64- الثلاثاء 1 مارس 2022.

65- الأربعاء 2 مارس 2022.

66- الخميس 3 مارس 2022.

67- الجمعة 4 مارس 2022.

68- السبت 5 مارس 2022.

69- الأحد 6 مارس 2022.

70- الاثنين 7 مارس 2022.

71- الثلاثاء 8 مارس 2022.

72- الأربعاء 9 مارس 2022.

73- الخميس 10 مارس 2022.

74- الجمعة 11 مارس 2022.

75- السبت 12 مارس 2022.

76- الأحد 13 مارس 2022.

77- الاثنين 14 مارس 2022.

78- الثلاثاء 15 مارس 2022.

79- الأربعاء 16 مارس 2022.

80- الخميس 17 مارس 2022.

81- الجمعة 18 مارس 2022.

82- السبت 19 مارس 2022.

83- الأحد 20 مارس 2022.

84- الاثنين 21 مارس 2022.

85- الثلاثاء 22 مارس 2022.

86- الأربعاء 23 مارس 2022.

87- الخميس 24 مارس 2022.

88- الجمعة 25 مارس 2022.

89- السبت 26 مارس من سنة 2022.

90- الأحد 27 مارس من سنة 2022.

91- الاثنين 28 مارس ر2022.

92- الثلاثاء 29 مارس من سنة 2022.

93- الأربعاء 30 مارس من سنة 2022.

94- الخميس 31 مارس من سنة 2022.

95- الجمعة 1 ابريل من سنة 2022.

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