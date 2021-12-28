الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كم يوم باقٍ على رمضان 2022 | العد التنازلى لشهر رمضان

رمضان
رمضان

كم يوم باقٍ على رمضان 2022؟ سؤال يتداوله الكثير من الأشخاص يوميا مع بدأ العد التنازلي لرمضان 1443، حيث ينتظره الكثير من المسلمين حول مختلف دول العالم.

 

 
كم يوم باقٍ على رمضان 2022

 

كم يوم باقي على رمضان 2022؟  نتابع معكم بشكل مستمر الأيام الباقية على الشهر الكريم، حيث يتبقى على شهر رمضان 2022 ثلاث أشهر لتزين نفحاته الشوارع، حيث يستطيع التعرف على الأيام المتبقية من خلال العد التنازلي لشهر رمضان 2022 عبر النقاط التالية:

 العد التنازلي لشهر رمضان 2022

1- الثلاثاء 28 ديسمبر من سنة 2021.

2- الأربعاء 29 ديسمبر من سنة 2021.

3- الخميس 30 ديسمبر من سنة  2021.

4- الجمعة 31 ديسمبر من سنة 2021.

 العد التنازلي لشهر رمضان

5- السبت 1 يناير من سنة 2022.

6- الأحد 2 يناير من سنة 2022.

7- الاثنين 3 يناير من سنة  2022.

8- الثلاثاء 4 ينايرمن سنة  2022.

9- الأربعاء 5 يناير  من سنة  2022.

10- الخميس 6 يناير من سنة 2022.

11- الجمعة 7 يناير من سنة 2022.

12- السبت 8 يناير من سنة  2022.

13- الأحد 9 يناير من سنة 2022.

14- الاثنين 10 يناير من سنة 2022.

15- الثلاثاء 11 يناير من سنة 2022.

16- الأربعاء 12 يناير 2022.

17- الخميس 13 يناير 2022.

18- الجمعة 14 يناير 2022.

19- السبت 15 يناير 2022.

20- الأحد 16 يناير 2022.

21- الاثنين 17 يناير 2022.

22- الثلاثاء 18 يناير 2022.

23- الأربعاء 19 يناير 2022.

24- الخميس 20 يناير 2022.

25- الجمعة 21 يناير 2022.

26- السبت 22 يناير 2022.

27- الأحد 23 يناير 2022.

28- الاثنين 24 يناير 2022.

29- الثلاثاء 25 يناير 2022.

30- الأربعاء 26 يناير 2022.

31- الخميس 27 يناير 2022.

32- الجمعة 28 يناير 2022.

33- السبت 29 يناير 2022.

34- الأحد 30 يناير 2022.

35- الاثنين 31 يناير 2022.

 العد التنازلي لشهر رمضان

36- الثلاثاء 1 فبراير 2022.

37- الأربعاء 2 فبراير 2022.

38- الخميس 3 فبراير 2022.

39- الجمعة 4 فبراير 2022.

40- السبت 5 فبراير 2022.

41- الأحد 6 فبراير 2022.

42- الاثنين 7 فبراير 2022.

43- الثلاثاء 8 فبراير 2022.

44- الأربعاء 9 فبراير 2022.

45- الخميس 10 فبراير 2022.

46- الجمعة 11 فبراير 2022.

47- السبت 12 فبراير 2022.

48- الأحد 13 فبراير 2022.

49- الاثنين 14 فبراير 2022.

50- الثلاثاء 15 فبراير 2022.

51- الأربعاء 16 فبراير 2022.

52- الخميس 17 فبراير 2022.

53- الجمعة 18 فبراير 2022.

54- السبت 19 فبراير 2022.

55- الأحد 20 فبراير 2022.

56- الاثنين 21 فبراير 2022.

57- الثلاثاء 22 فبراير 2022.

58- الأربعاء 23 فبراير 2022.

59- الخميس 24 فبراير 2022.

60- الجمعة 25 فبراير 2022.

61- السبت 26 فبراير 2022.

62- الأحد 27 فبراير 2022.

63- الاثنين 28 فبراير 2022.

 العد التنازلي لشهر رمضان

64- الثلاثاء 1 مارس 2022.

65- الأربعاء 2 مارس 2022.

66- الخميس 3 مارس 2022.

67- الجمعة 4 مارس 2022.

68- السبت 5 مارس 2022.

69- الأحد 6 مارس 2022.

70- الاثنين 7 مارس 2022.

71- الثلاثاء 8 مارس 2022.

72- الأربعاء 9 مارس 2022.

73- الخميس 10 مارس 2022.

74- الجمعة 11 مارس 2022.

75- السبت 12 مارس 2022.

76- الأحد 13 مارس 2022.

77- الاثنين 14 مارس 2022.

78- الثلاثاء 15 مارس 2022.

79- الأربعاء 16 مارس 2022.

80- الخميس 17 مارس 2022.

81- الجمعة 18 مارس 2022.

82- السبت 19 مارس 2022.

83- الأحد 20 مارس 2022.

84- الاثنين 21 مارس 2022.

85- الثلاثاء 22 مارس 2022.

86- الأربعاء 23 مارس 2022.

87- الخميس 24 مارس 2022.

88- الجمعة 25 مارس 2022.

89- السبت 26 مارس من سنة 2022.

90- الأحد 27 مارس من سنة 2022.

91- الاثنين 28 مارس ر2022.

92- الثلاثاء 29 مارس من سنة 2022.

93- الأربعاء 30 مارس من سنة 2022.

94- الخميس 31 مارس من سنة 2022.

95- الجمعة 1 ابريل من سنة 2022.

قد يهمك أيضا:

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

 

 

كم يوم باقي على رمضان 2022 رمضان الأداب رمضان 2022 رمضان 1443 العد التنازلي لشهر رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

قائمة الدول التى تضم أجمل النساء فى العالم خلال 2021

البتكوين تفقد بريقها لصالح العملات الرقمية الأصغر فى أواخر العام

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

تقرير إيطالى: مبادرة النظام الإثيوبى «كوميديا»

103 إصابات بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية