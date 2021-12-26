الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الآن رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022| لينك وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

بات الأمر ضروريًا بخصوص أخذ جرعات تطعيم كورونا “كوفيد-19”، لممارسة الحياة العملية والتعليمية بشكل طبيعي دون وجود أي قلق من التعرض لأضرار فيروس كورونا، ونستعرض في السطور التالية رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022، بعدما ارتفع البحث عن لينك وزارة الصحة للتسجيل للحصول على لقاح كورونا.

رابط التسجيل لاخذ لقاح كورونا 2022

  • أولا: تسجيل الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والسكان المصرية من "هـــــنا".
  • ثانيا: اختيار أيقونة التسجيل لطلب اللقاح.
  • ثالثا: الضغط علي تحديد الفئة "عاملين بالقطاع الطبي، أصحاب أمراض مزمنة، التطعيم بغرض السفر".
  • رابعا: إدخال بيانات المُتقدم "الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني".
  • خامسا: يظهر أمامك كود خاص مكون من 20 رقم ، قم بحفظه، لاستخدامه للحصول على تطعيم “كوفيد-19”.


ما هي أعراض متحور أوميكرون الجديد 2022


وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أعراض متحور أوميكرون الجديد مع تزايد إعلان أعداد الحالات المرضية المصابة بالمتحور أوميكرون حول العالم وفقا للبيانات الرسمية، خلال الفترة الحالية تزامنا مع دخول فصل الشتاء، وتتمثل الأعراض فيما يلي:-

  • أولا: الإعياء الشديد
  • ثانيا: الحمى
  • ثالثا: الشعور بآلام الجسم
  • رابعا: الشعور بصداع الرأس
  • خامسا: زيادة التعرق
  • سادسا: إضافة إلي سيلان الأنف
  • سابعا: الشعور بحكة الحلق.

رابط تسجيل لقاح كورونا 2022 موقع وزارة الصحة المصرية

يستطيع الموظفون والدارسون بمختلف الجامعات المصرية بالمحافظات، الذين لم يأخذوا الجرعة، قبل دخول الامتحانات حيث تعد شرطا أساسيا لممارسة الحياة التعليمية التي يجب عليهم المرور بها بدون أي معوقات https://egcovac.mohp.gov.eg 

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