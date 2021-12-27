وزير الخارجية الروسى ونظيره السوري يبحثان تطورات الأوضاع
بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تطورات الأوضاع في سوريا والعالم، مع التركيز على آفاق تعميق التعاون بين البلدين.
كما ناقش الطرفان آخر التطورات في مسار أستانا، والجولة المقبلة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، بالإضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا وأهمية توسيع الأنشطة الإنسانية، بحيث تشمل مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب وداعموه بما يتسق مع منطوق القرار 2585.
وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية السورى التصعيد الغربي تجاه روسيا، معتبرًا أن هذه السياسات والحملات العدائية تهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبه شدد لافروف على مواقف روسيا المبدئية بمواجهة هذه السياسات ودعم روسيا الثابت للاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدة أراضيها.