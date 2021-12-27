وزير الخارجية الروسى ونظيره السوري يبحثان تطورات الأوضاع

بحث وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرجي لافروف​، تطورات الأوضاع في ​سوريا​ والعالم، مع التركيز على آفاق تعميق التعاون بين البلدين.

كما ناقش الطرفان آخر التطورات في مسار ​أستانا،​ والجولة المقبلة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، بالإضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا وأهمية توسيع الأنشطة الإنسانية، بحيث تشمل مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ التي دمرها ​الإرهاب​ وداعموه بما يتسق مع منطوق القرار 2585.

وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية السورى التصعيد الغربي تجاه ​روسيا​، معتبرًا أن هذه السياسات والحملات العدائية تهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه شدد لافروف على مواقف روسيا المبدئية بمواجهة هذه السياسات و​دعم​ روسيا الثابت للاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدة أراضيها.