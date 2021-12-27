الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسى ونظيره السوري يبحثان تطورات الأوضاع

وزير الخارجية الروسى
وزير الخارجية الروسى

بحث وزير الخارجية السوري ​فيصل المقداد​، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرجي لافروف​، تطورات الأوضاع في ​سوريا​ والعالم، مع التركيز على آفاق تعميق التعاون بين البلدين.

كما ناقش الطرفان آخر التطورات في مسار ​أستانا،​ والجولة المقبلة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، بالإضافة إلى بحث تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالشأن الإنساني في سوريا وأهمية توسيع الأنشطة الإنسانية، بحيث تشمل مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل ​البنى التحتية​ التي دمرها ​الإرهاب​ وداعموه بما يتسق مع منطوق القرار 2585.

وخلال الاتصال، أدان وزير الخارجية السورى التصعيد الغربي تجاه ​روسيا​، معتبرًا أن هذه السياسات والحملات العدائية تهدد السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه شدد لافروف على مواقف روسيا المبدئية بمواجهة هذه السياسات و​دعم​ روسيا الثابت للاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وزير الخارجية السوري وزير الخارجية الروسي سوريا مسار استانا مناقشة الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

حماية صحية.. «حياة كريمة» تنقذ سيدات القرى الفقيرة من «أمراض النساء»

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

don't Look Up.. كبار«هوليوود» يكتبون شهادة وفاة العالم

الرئيس السيسى يتفقد السوق السياحية بقرية غرب سهيل فى أسوان

طفل يلتقط «سيلفى» مع السيسى فى أسوان.. والرئيس: «هات الصورة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية