388 حصيلة قتلى الإعصار «راى» فى الفلبين

ارتفع عدد قتلى الإعصار «راي» المصنف من أعنف الأعاصير التي ضربت الفيليبين في السنوات الأخيرة إلى 388 الإثنين، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت بدأت تتفشى أمراض في بعض المناطق المنكوبة.



وكان ضرب «راي» جنوب ووسط الدولة الآسيوية في 16 و17 ديسمبر وأسقط خطوط كهرباء وأشجار وتسبب بفيضانات، أدت إلى تشريد مئات الآلاف.



وأعلن مكتب الدفاع المدني في مانيلا ارتفاع عدد قتلى الإعصار إلى 388، إضافة إلى 60 آخرين في عداد المفقودين ومئات الجرحى.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن عدد القتلى بلغ 375.



وأفاد مسؤولو الدفاع المدني أن أكثر من أربعة ملايين شخص يتلقون مساعدات اثر الإعصار في 430 مدينة وبلدة حيث تضرر أو دمر نحو 482 ألف منزل.



ولا يزال أكثر من 300 ألف شخص في مخيمات الإيواء، مع وجود أكثر من 200 ألف آخرين في منازل أقاربهم وأصدقائهم.



ويشهد أرخبيل الفلبين ما معدله 20 إعصارا سنويا.



وبينما سارعت الحكومة إلى توفير الغذاء والماء والملابس للمناطق المنكوبة، برز خطر جديد في الأيام الأخيرة مع إصابة ما لا يقل عن 140 شخصا بالمرض جراء المياه التي يرجح تلوثها.



وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روزاريو فيرجير إن 80 شخصا أصيبوا بالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في مقاطعة جزر دينجات جنوب البلاد، بينما يعالج 54 شخصا من الإسهال في مستشفى بجزيرة سيارجاو السياحية المجاورة.

وكان أمر الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي»، قوات الأمن، باستخدام جميع الموارد الحكومية لتوفير الإغاثة وإعادة تأهيل المناطق التي دمرها إعصار «أوديت» المعروف دوليًا باسم «راي».