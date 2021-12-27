الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

روشتة علاج لمواجهة «اضطرابات القلق الصحي»

القلق الصحي
القلق الصحي

القلق الصحي هو أحد أشكال الحالات النفسية التي يعاني المصاب بها من حالة القلق بخصوص الجسد والأمراض. 

اضطراب القلق الصحي انتشر مؤخرًا خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

ويمكن أن يؤثر القلق على تعافي الجسم من الكثير من الأمراض، ونعرض في السطور التالية كيفية  التعامل مع القلق الصحي وفقا لموقع “metro”..
 

نصائح طبية 

  • حافظ على أنشطتك المعتادة بقدر ما تستطيع، ومارس الرياضة بانتظام.
  • احرص على ممارسة النشاط الاجتماعي المعتاد مثل “رؤية العائلة” وممارسة الهوايات، حيث يساعد القيام بهذه الأشياء على إبعاد العقل عن الأفكار والمشاعر المقلقة ويمنح متنفسًا بعيدًا عن الأفكار السلبية، وقد يكون العيش مع القلق صعبًا لكنك لست وحدك، حيث يعاني آلاف الأشخاص في العالم.

أعراضه 

هناك العديد من الأعراض للقلق مثل ضيق التنفس، أو انخفاض الطاقة أو تباطؤ المشاعر، و قد تؤدي هذه التأثيرات إلى تفاقم القلق.

من الصعب إيجاد التوازن بين توخي الحذر وإدراك ما تشعر به،  وبين أن تصبح شديد التركيز على قلق صحي معين، ومره أخري فإن  الوعي بمرضك وقلقك ومعرفة أن الأمر طبيعي أمر مهم حقا. 

اطلب المساعدة من المختص النفسي إذا شعرت أنك تعاني من أثار القلق أكثر من اللازم وحياتك بدأت تتعطل.

القلق المرضي القلق الصحي نصائح للتغلب علي القلق الصحي ما هي أعراض القلق الصحي التحرر من القلق كورونا اأمراض النفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

تحقيق فى حرق كاميرات شركة الموظف المنتحر فى التجمع

«عبدالقادر» يلقى نفسه فى النار لإنقاذ «سعدية».. عشرة عمر

«كلت معاه فطير ومِش».. الطفل ساجد يروى تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسى (فيديو)

بعد أدهم نابلسى.. تامر حسنى: «فكرة الاعتزال موجودة فى دماغى»

«الإحصاء»: دمياط أعلى المحافظات مساهمة فى النشاط الاقتصادى.. والريف يتفوق على الحضر

براتب يصل لـ3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الحرافيش» فى قبضة «المرشد العام»

أحمد سعد زايد

عيد الميلاد السعيد والظاهرة الدينية

منى رجب

مسئوليتنا كمواطنين لحياة أفضل مع سنة ٢٠٢٢

حسين دعسة

وفي الجولة الثامنة.. غضب

القس. رفعت فكرى

عام جديد وبداية جديدة!

لواء.حمدى البطران

الفرنسى والجارية

لواء. محسن الفحام

أسبوع الصعيد

جمال-أسعد

الطائفية والعلم الفلسطينى

صور

احتفال وضع حجر أساس أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية