روشتة علاج لمواجهة «اضطرابات القلق الصحي»

القلق الصحي هو أحد أشكال الحالات النفسية التي يعاني المصاب بها من حالة القلق بخصوص الجسد والأمراض.

اضطراب القلق الصحي انتشر مؤخرًا خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

ويمكن أن يؤثر القلق على تعافي الجسم من الكثير من الأمراض، ونعرض في السطور التالية كيفية التعامل مع القلق الصحي وفقا لموقع “metro”..



نصائح طبية

حافظ على أنشطتك المعتادة بقدر ما تستطيع، ومارس الرياضة بانتظام.

احرص على ممارسة النشاط الاجتماعي المعتاد مثل “رؤية العائلة” وممارسة الهوايات، حيث يساعد القيام بهذه الأشياء على إبعاد العقل عن الأفكار والمشاعر المقلقة ويمنح متنفسًا بعيدًا عن الأفكار السلبية، وقد يكون العيش مع القلق صعبًا لكنك لست وحدك، حيث يعاني آلاف الأشخاص في العالم.

أعراضه

هناك العديد من الأعراض للقلق مثل ضيق التنفس، أو انخفاض الطاقة أو تباطؤ المشاعر، و قد تؤدي هذه التأثيرات إلى تفاقم القلق.

من الصعب إيجاد التوازن بين توخي الحذر وإدراك ما تشعر به، وبين أن تصبح شديد التركيز على قلق صحي معين، ومره أخري فإن الوعي بمرضك وقلقك ومعرفة أن الأمر طبيعي أمر مهم حقا.

اطلب المساعدة من المختص النفسي إذا شعرت أنك تعاني من أثار القلق أكثر من اللازم وحياتك بدأت تتعطل.