الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. المجلس الأعلى للثقافة يستضيف فعاليات اللقاء الشعري

شعراء الجنوب
شعراء الجنوب

يعقده المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الأربعاء، فعاليات اللقاء الشعري ضمن الملتقى الثقافي للشباب بالإدارة العامة للشئون الأدبية.

ويدير فعاليات اللقاء المؤلف المسرحي أحمد أبو دياب، وذلك في تمام الـ٦ مساءًا في مقر بيت الشعر بالأقصر.

ويشارك في اللقاء خمسة من شعراء جنوب مصر، ويقدم الشاعر والناقد الأكاديمي دكتور أحمد عايدي جمعة (أستاذ الأدب العربي في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب) إضاءات نقدية حول تجارب هؤلاء الشعراء، بعد ندوة بعنوان (الحرية في الأشكال الشعرية.. قصيدة التفعيلة والنثر نموذجًا)

يأتي الملتقى برعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة،  وهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع بيت الشعر بالأقصر برئاسة الأستاذ الشاعر حسين القباحي

جدير بالاشارة إلى ان منسق الملتقى د. أماني الجندي مدير عام الإدارة العامة للشؤون الأدبية.

 

 

فعاليات اللقاء الشعري لمجلس الأعلى للثقافة فعاليات الملتقى الثقافى المؤلف المسرحي أحمد أبو دياب مقر بيت الشعر بالأقصر خمسة من شعراء جنوب مصر لشاعر والناقد الاكاديمي دكتور أحمد عايدي جمعة

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وائل لطفي

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