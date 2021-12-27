الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الثلاثاء، معتدلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، وأن يسود ليل الغد طقس شديد البرودة على كلالأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أشار خبراء الأرصاد إلى أنها تشمل تشكل شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20%) على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
الإسكندرية 18 10
وادي النطرون 19 10
طنطا 18 10
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 19 10
السلوم 19 10
سيوة 19 05
بورسعيد 18 16
دمياط 18 14
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 19 08
السويس 19 11
العريش 19 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 00
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 14 02
الطور 21 09
شرم الشيخ 22 14
الغردقة 23 15
مرسى علم 22 13
الفيوم 19 07
بنى سويف 19 07
المنيا 19 05
أسيوط 19 04
سوهاج 19 06
قنا 20 07
الأقصر 21 06
أسوان 22 10
إدفو 22 10
أبوسمبل 21 09
الوادى الجديد 20 03
شلاتين 26 15
أبورماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16

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