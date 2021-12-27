الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 39 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد بأسيوط

قطعة سلاح
قطعة سلاح

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالاشتراك، وضباط الأمن العام من ضبط 39 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد.

وعن التفاصيل  تلقت مديرية أمن أسيوط  إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 39 سلاح متنوعة من بينها 13بندقية آلية، 9 بندقية  خرطوش و7 فرد خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

اسيوط الحملات الأمنية البؤر الإجرامية الخصومات الثأرية الاسلحة 39 قطعة سلاح

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وائل لطفي

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