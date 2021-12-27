الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعي في اتهام  3 عاطلين باغتصاب فتاة معاقة بالجيزة

فتاة
فتاة

حصلت "الدستور"، على تقرير الطب الشرعي في اتهام 3 عاطلين باغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا، وجدوها فى الشارع - تائهة من أسرتها- تحت تهديد سلاح أبيض عبارة عن "موس حلاقة".

كشف تقرير قطاع الطب الشرعي عيادة العنف الأسري والطفل، أنه بفحص المجني عليها موضعيًا تبين أن غشاء بكارتها من النوع اللحمي و به تمزقات تامة الإندمال مقابل الرقم 2، 4.7 على قرص الساعة غير واصلة لجدار المهبل الأمر الذي يشير إلى كون المذكورة ثيب من قدم من زمن يتعذر تحديده على وجه الدقة ما يسهل إتيانها جنسيًا في زمن معاصر لتاريخ الواقعة دون أن يترك أثر إصابي يدل عليه.

كما تبين من تقرير قطاع الطب الشرعي الإدارة المركزية للمعامل الطبية أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات المنوية بملابس المجني عليها هي عبارة عن خليط يتكون من المتهمين الثلاثة.

فيما أوری تقرير قطاع الطب الشرعي الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أنه عثر بعينة البول لكل من المتهمين الثلاثة على نواتج الحشيش المخدر.

وأوری تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أيضًا أن المجني عليها تعاني من ضعف في القدرات العقلية و ضعف ملحوظ في الذكاء الإجتماعي وهو آفة عقلية تجعلها غير قادرة على الإدراك والإختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب في الوقت الحالي وفي وقت ارتكاب الواقعة

التحريات

وجاء بأقوال نقيب شرطة، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين لواقعة خطف ومواقعة المجني عليها.

- تفاصيل الواقعة

 وأضاف بأنهم استغلوا مشكلتها العقلية وعدم قدرتها على التمييز واصطحبها الأول والثاني لمسكن المتهم الثالث عقب أن خدعاها بأنه مسکن والدتها، وتابع أنه وما أن دخلت الفتاة للمنزل  حتى تعاطى جميع  المتهمين  جوهر الحشيش المخدر ثم أدخلوها عنوة لإحدى الغرف وأشهر أولهم في وجهها موس حلاقة وهددها بالإيذاء إن لم تخضع له وجردها كرهًا عنها من ملابسها واغتصبها.

وأشار إلى أنه حال محاولة المجني عليها الاستغاثة تعدى عليها المتهم الثالث  بالضرب  حتى أسكتها، وأوضح أنه وما أن فرغوا منها تركوها لحال سبيلها وعزى قصدهم مواقعة المجني عليها كرهًا عنها.

- إحالة المتهمين للجنايات

كانت قد أحالت النيابة العامة، 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا وجدوها فى الطريق العام - تائهة من أسرتها- تحت تهديدها بسلاح أبيض عبارة عن "موس حلاقة"، في القضية رقم 2851 لسنة 2021 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 1898 لسنة 2021 کلی جنوب الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا الفتاة المجني عليها إلى شقة أحدهم، وجردوها من ملابسها، ومارسوا الجنس معها بالإكراه.

 

الطب الشرعي اتهام 3 عاطلين اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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