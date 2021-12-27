الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أساسيات إنشاء معامل التحاليل الطبية والبيطرية.. ورشة عمل بجامعة الوادى الجديد

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، غدا الإثنين ورشة العمل الأولى بعنوان "أساسيات إنشاء وإدارة معامل التحاليل الطبية والبيطرية".

 

تتم الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور حسن أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

صرح بذلك الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بالوادى الجديد وقال إن ورشة العمل تنظمها الكلية فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ من ديسمبر الجاري 2022 بمقر الكلية.

  
وأضاف أن ورشة العمل تستهدف طلاب  السنوات النهائية بالكلية وخريجي كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والصيدلة.

 

وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الورشة تهدف إلى تعريف طلاب البكالوريوس بمجال العمل فى قطاع التحاليل الطبية والتعريف بالتحاليل الطبية والبيطرية وتعريف المنتسبين الجدد بمجال التحاليل الطبية وثقل مهارات طلاب الدراسات العليا بكلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد.

 

كما تنظم كليه الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد قافلة بيطرية متكاملة إلى قريه الشركة ٨ اليوم الأحد الموافق ٢٦ ديسمبر.
 

 تضم القافلة جميع التخصصات وتستخدم أحدث وسائل الكشف من أشعه تليفزيونية وجهاز كشف المعادن بالحيوانات وتحليل صورة دم للكشف عن طفيليات الدم وتشخيص أمراض الدواجن وعمليات جراحية.

 

وأضاف أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية تحت إشراف الدكتور محمود هاشم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الوادي الجديد جامعة الوادي الجديد كلية الطب البيطري قافله بيطريه متكامله اساسيات إنشاء وإدارة معامل التحاليل الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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