السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في روكسي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع إبراهيم اللقاني، المتفرع من شارع بطرس غالي في منطقة روكسي بمصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية في منطقة بطرس غالي بروكسي، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، التي انتقلت لموقع البلاغ وتم الدفع بسيارتين للإطفاء، بينما قامت برفض كردون أمني لتطويق المنطقة ومحاصرة النيران، ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.