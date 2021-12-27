توقعات برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

هنأت جولي علي خبيرة الأبراج والفلك والعلوم الإنسانية الأمة المصرية والعالم بقدوم العام الجديد 2020، وطمأنت الجماهير بأن هذا العام سيكون أفضل بكثير من العاميين الماضيين فهو عام الأمان، وذلك لوجود محور الخسوف والكسوف لمدة 18 شهور على برجي الثور والعقرب، فالأول يعني الاستقرار والأمان والثروة، أم الثاني هو برج التحول والتغيير والإحساس والمشاعر.

هذا العام يعني الحظ والوفرة لأن كوكب المشترى حاكم برج الحوت سيتواجد فيه مع بدايات 2022، هذا سيمنحنا العديد من التأثيرات الإيجابية، وفي منتصف العام سينتقل إلى برج الحمل، سيحمل معه حظوظ وفيرة خاصة لمواليد الأبراج المائية والنارية، وسيحصلون على السعادة التي لطالما تمنوها، وستتيسر العديد من الأمور المهنية

وإليك توقعات برج القوس لعام 2022 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الحياة المهنية: من أوائل شهر يونيو ستزداد حدة الابتكار والإبداع، لذلك يمكنك التفكير في بدء عمل جديد، أو تطوير عملك الحالي، كذلك الخسوف ةالكسوف سيكون على محور بيتك السادس والثاني عشر، يجب الانتباه بدءا من أغسطس إلى عملك جيدا حتى لا تقع في شبكة من الأزمات.

الحياة العاطفية: في الخمس أشهر الأولى يوجد المشتري حاكم برجك في البيت الرابع، من الممكن الانتقال إلى بيت جديد، أو شراء منزل جديد، أو تجديد بيتك، ستكون الأجواء العائلية في المجمل سعيدة، وستكون فترة ممتعة مع الأسرة والأطفال والزوج او الزوجة.

من أوائل شهر يونيو توجد فرص جيدة من أجل العازبين في الزواج والحب.

من منتصف أغسطس سيكون المريخ في برج الجوزاء، في بيتك السابع، ستزيد رغبتك في الاندفاع لدى الارتباط والزواج، لكن انتبه من التسرع، ولا تحصل على قرارات متهورة، انتظر الوقت المناسب.

الحياة الصحية: الخسوف والكسوف سيكون على محور بيتك السادس والـ12، يجب الانتباه لصحتك.