الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثة شخص توفي بحادث سير في العياط

جثة شخص توفي بحادث
جثة شخص توفي بحادث سير

أصدرت، اليوم الأحد، نيابة العياط بجنوب الجيزة، تصريحًا بدفن جثة شخص لقى مصرعه في نطاق مركز العياط، إثر حادث تصادم له دراجة بخارية.

كما طلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قد لقى شخص مصرعه بمنطقة العياط فى الجيزة، حيث تعرض لحادث تصادم بالطريق الصحراوي، أثناء قيادته دراجة بخارية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، يفيد مصرع أحد الأشخاص في حادث مروري بالطريق الصحراوى بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتوفى خلال قيادته دراجة بخارية تعرض لحادث، ما أسفر عن مصرعه نتيجة الإصابات التى لحقت به.

وتم التوصل لهوية المتوفي، وحُرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

حادث تصادم جنوب الجيزة دراجة بخارية الطريق الصحراوي أجهزة الأمنية بالطريق الصحراوى النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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