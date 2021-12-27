الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

2021 في صناعة الأزياء.. كيف كان مليئا بالحسرة والأمل والمصاعب؟

صناعة الازياء
صناعة الازياء

في حين أن الحالة المزاجية في المنطقة متفائلة، لا تزال صناعة الأزياء على مستوى العالم تعاني من آثار الوباء، مع وقوع العديد من الضحايا بين المصممين والعلامات التجارية في السوق المتوسطة.

بعد عامين من الانقطاع، تحاول الصناعة فقط مجرد العثور على قدميها مرة أخرى، لقد أدى نجاح برامج التطعيم إلى زيادة الثقة، وكان طلب المستهلكين في أوروبا حذرًا، ولكن إطلاق الطلب المكبوت في الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع مفاجئ في ما يسمى بـ "الشراء الانتقامي"، مما أدى إلى طفرة في النمو.

وفقًا لتقرير “رويترز” سجلت “LVMH” و"Hermes" و"Kering" أرقام مبيعات قوية في النصف الثاني من هذا العام، ستستمر الخصومات والأزياء الفاخرة في الأداء الجيد ولكن السوق المتوسط سينخفض، ليس هناك عودة عامة إلى الشكل الذي توقعه التقرير، وستواصل العديد من الشركات الكفاح مع استمرار كدمات الأزمة.

على الصعيد العالمي كان الفائزون من العلامات التجارية للملابس الرياضية (حيث كان الكثير من الناس يعملون من المنزل)، على سبيل المثال كان هذا العام هو الأكثر نجاحًا على الإطلاق في مبيعات الساعات بالمزاد، مع دفع أسعار استثنائية للساعات النادرة، وبالمثل ارتفعت مبيعات المجوهرات الفاخرة وإكسسوارات الموضة، ولا سيما حقائب اليد.

على مدار العام الماضي ، شهدنا عددًا أكبر بكثير من أفلام الموضة، والصور الرمزية، وتطبيقات انستجرام والألعاب الممتعة التي تستخدمها العلامات التجارية للتفاعل، والترفيه، وبناء قواعد المعجبين المتمرسين في مجال التكنولوجيا. 

وفقًا لموقع ذا ناشونال عادت أسابيع الموضة وإن كان ذلك على نطاق أصغر، لا يزال البعض يفضل استخدام التنسيق الرقمي، مع تصوير الأفلام في مواقع مثيرة للذكريات، على سبيل المثال بدلة سان لوران اللامعة المعدنية المطاطة وبدلات التويد الصغيرة التي تم تصويرها مقابل المناظر الطبيعية الشتوية للمنحدرات والشلالات والثلج في القطب الشمالي.

بحلول شهر سبتمبر كان هناك المزيد من عروض المدرج، ولكن مع جمهور أصغر بسبب قيود السفر، وغالبًا ما كانت تُقام في أماكن خارجية في لندن، تم تصميم مجموعة “Roksanda” من قبل فرقة من الراقصين، وحلقة عارضات “Rejina Pyo” حول مركز لندن للألعاب المائية أثناء أداء الغواصين الأولمبيين، وفي الوقت نفسه حققت "Prada" إنجازًا يتمثل في استضافة عرض أزياء متزامن في ميلانو وشنجهاي، حيث ظهرت عارضات الأزياء في كل مدينة في نفس اللحظة بالملابس المتشابهة.

في باريس احتفل أوليفييه روستينج بمرور 10 سنوات في بالمان مع مجموعة مثيرة من ملابس الجسم المكسورة أمام حشد صاخب من 6000 شخص، وأظهر بعض المصممين مظهرًا رائعًا حيث نقلت بوتيجا فينيتا مجموعتها لربيع / صيف 2022 إلى ديترويت، على الرغم من خروج مديرها الإبداعي  دانيال لي من العلامة التجارية بعد فترة وجيزة.

لكن محاولات العودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية تخللتها لحظات حزن، في أبريل توفي المصمم ألبير إلباز، 59 عامًا من كورونا بعد أشهر فقط من إطلاق مشروعه الجديد “AZ Factory”، و في نوفمبر توفي فيرجيل أبلوه، 41 عامًا، مؤسس “Off-White” والمدير الإبداعي للملابس الرجالية في “Louis Vuitton” فجأة بعد معركة خاصة مع سرطان نادر.

الولايات المتحدة رويترز المجوهرات صناعة الأزياء ذا ناشونال ملابس الرجال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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