جلسة تصوير جديدة.. ملك قورة تحتفل برأس السنة الجديدة مع شجرة الكريسماس

خضعت الفنانة ملك قورة لجلسة تصوير جديدة بالتزامن مع احتفلات رأس السنة.

وأطلت “ملك” بفستان أحمر طيل وشعر منسدل على كتفيها، وماكياج غامق أبرز ملامح وجهها، وظهرت ملك قورة وهي تقوم بتزيين شجرة الكريسماس احتفالا بالعام الجديد.

الفنانة ملك قورة

الفنانة ملك قورة

الفنانة ملك قورة

وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

الفنانة ملك قورة



يذكر أن الفنانة ملك قورة يعرض لها في دور العرض فيلم "200 جنيه،و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

الفنانة ملك قورة

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوى ،أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، بيومى فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوى ،مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.