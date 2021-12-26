تظاهرة حاشدة في بروكسل رفضا لإغلاق قاعات العروض

تظاهر الآلاف في بروكسل الأحد احتجاجا على قرار السلطات إغلاق قاعات العروض لوقف انتشار المتحورة أوميكرون.



وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا لهذا الإجراء الغبي!" و"بخلاف الشؤون المالية، الثقافة تثرينا" و"لا ثقافة، لا مستقبل". ووضع بعض المتظاهرين- قدرت الشرطة عددهم بخمسة آلاف- أقنعة كرنفال في أجواء جمعت ناطقين بالفرنسية والهولندية.



واستمر التجمع قرب ميدان كونينجزبلاين في حي المتاحف في العاصمة البلجيكية قرابة ساعتين تحت أمطار غزيرة، وتفرق المتظاهرون بدون وقوع حوادث ظهر الأحد بحسب مراسل وكالة فرانس برس.



ودعا مسؤولون في مؤسسات ثقافية كبرى في بروكسل السياسيين إلى "إعادة النظر" في قرار إغلاق المسارح اعتبارا من الأحد. واتخذ هذا الإجراء الأربعاء الماضي، احترازيا لمكافحة انتشار المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى.