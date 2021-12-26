استطلاع رأي: «جونسون» سيخسر مقعده في البرلمان البريطاني حال إجراء انتخابات مبكرة

كشف استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيخسر مقعده في مجلس العموم في حال إجراء انتخابات عامة مبكرة.

وبحسب استطلاع أجراه "Focaldata" البريطاني، سيخسر رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون مقعده في أوكسبريدج وساوث رويسليب، مشيرا إلى أن حزب العمال يتقدم بثماني نقاط على حزب المحافظين، وهذا من شأنه فقدانه لمقعده في غرب لندن ما يجعله أول رئيس وزراء يُطرد من البرلمان، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأشارت توقعات الاستطلاع بحسب الصحيفة إلى أنه في الانتخابات المقبلة، فهناك ستة وزراء، بمن فيهم رئيس قمة COP26 ألوك شارما، ووزير البيئة جورج يوستيس وسكرتير الخزانة سيمون كلارك، سينضمون إلى جونسون في خسارة مقاعدهم.

وسأل منظمو استطلاعات الرأي ما يقرب من 25000 شخص عن نواياهم في التصويت مع الترحيب بالنتائج باعتبارها توفر نظرة ثاقبة للتصور العام حول تعامل جونسون مع فضائح الفساد التي هزت حزبه المحافظين.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تميز هذا الشهر بالكشوف المروعة حول فضيحة "Partygate" والشكوك الجديدة حول قواعد إغلاق فيروس كورونا، والتي يبدو أنها أثرت على شعبية حزب المحافظين.

تقدم كبير لحزب العمال

وسبق أن أظهر استطلاع أجرته صحيفة صنداي تايمز، والذي تم إجراؤه على فترة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 3 ديسمبر، أن كير ستارمر سيفوز في الانتخابات العامة بأغلبية 26 مقعدًا، كما تأثرت التصنيفات الشخصية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وإذا تحققت التوقعات، فسيخسر مقعده في أوكسبريدج وساوث روسليب.