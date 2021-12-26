ندوة تثقيفية عن مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات «حياة كريمة» بالبحيرة

شهدت، اليوم، نهال بلبع نائب المحافظ أولى الندوات التثقيفية بعنوان “مبادئ التسويق والتوصيل الفعال لإنجازات ”حياة كريمة"، والتى ألقاها الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام سابقاً بمجمع دمنهور الثقافي بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنسقي المبادرة ومسئولي المكتب الاعلامي والمركز الصحفي بالمحافظة ومسئولي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية والقروية وعدداً من مسئولي صفحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الشريكة والمتطوعين من شباب الجامعة أصدقاء المبادرة.

حيث أستعرضت نائب المحافظ أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي شهدت نجاح كبير بـ 8 قرى بنطاق ٣ مراكز بالمحافظة، تضمنت تنفيذ 110 مشروعًا في مختلف القطاعات بتكلفة تتجاوز 385 مليون جنيه، مشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري بـ6 مراكز مستهدف تنفيذ أكثر من 8000 مشروع بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه لخدمة 3.5 مليون مواطن بحراوي.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة التوسع في التوعية من خلال الندوات ومن المقرر عقد ندوة أخرى عن أهم التحديات التي تواجه الدولة في الوقت الراهن «حروب الجيل الرابع»، يوم الأحد القادم 2 يناير 2022.

يأتى ذلك في إطار المشروع القومي والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.