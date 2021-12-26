«مراقبة وتحليل الجودة للبيئة البحرية».. دورة تدريبية في السويس

افتتحت صباح اليوم، الدورة التدريبية بعنوان "مراقبة وتحليل الجودة للبيئة البحرية"، تحت رعاية الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمقر المعهد بالسويس بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالحليم مدير فرع المعهد بالسويس، والدكتورة إنعام مجاهد، رئيس جهاز شئون البيئة بالسويس، والأستاذ محمود يسري، أمين صندوق الجمعية.

جانب من المحاضرات



بدأ الافتتاح بكلمات الترحيب بالحضور والتعرف على أهداف الدورة.



وأكد «عبدالحليم» خلال كلمته، على حرص المعهد على التعاون الدائم مع جهاز شئون البيئة فى مجال البيئة والحفاظ عليها، وكذلك إقامة الدورات التدريبية مع مشاركة المجتمع المدني، للتعرف على كيفية الحفاظ على البيئة.

جانب من المحاضرات



ومن جانبها، أكدت الدكتورة إنعام على دور جهاز شئون البيئة فى التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدنى فى مواجهة التلوث والحفاظ على البيئة ونشر التوعية البيئية فى جميع المجالات من خلال إقامة دورات تدريبية وتوعية بييئة لأعضاء الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية بالمشاركة.

جانب من المحاضرات



بدأت المحاضرة الأولى للدكتور محمد طايع الباحث بجهاز شئون البيئة حول "الحدود البيئية الآمنة المسموح بها قانون البيئة المصري"، والذي تحدث فيها عن القوانين البيئية ومواجهة التحديات البيئية للحفاظ على البيئة وأهداف الشبكة القومية، لرصد جودة الهواء، وأهمية استخدام الأجهزة البيئة لرصد المخالفات البيئية بالمنشآت والمصانع المخالفة بالبيئة.

جانب من المحاضرات



بينما تحدثت الدكتورة هبة عزالدين الباحثة بمعهد علوم البحار، في المحاضرة الثانية، عن الخواص الطبيعية والكيمائية والمواصفات القياسية والتركيب الكيمائي لمياه البحر.

واختتم اليوم الأول بمحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالحليم مدير فرع المعهد بالسويس، والأستاذ بشعبة البيئة البحرية بالمعهد بعنوان "طرق الأمان المعملية"، والذي تحدث فيها عن مقدمة عامة عن مراقبة الجودة في المعامل، مع شرح مفصل عن الطرق الآمنة المعملية، وكيفية التعامل مع أدوات المعامل والعلامات الموجودة داخل المعمل.



أدار جلسات اليوم الأول الدكتور زكى شعراوى والأستاذ شريف سلامة.

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

جانب من المحاضرات

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جانب من المحاضرات

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IMG-20211226-WA0009

IMG-20211226-WA0008

IMG-20211226-WA0007

IMG-20211226-WA0006