الأحد 26 ديسمبر 2021
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مصر

«التضامن»: مصر تملك الأسبقية عربيا وإفريقيا في التنمية المجتمعية

الدكتور محمد حلمي
الدكتور محمد حلمي

قال الدكتور محمد حلميـ مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، إن الدولة مُمثلة في "وزارة التضامن الاجتماعي"، ومؤسسات العمل الأهلي نفذت العديد من البرامج والمشروعات التي أرست (التأهيل المجتمعي، أو التأهيل المرتكز على المجتمع CBR) واقعًا حقيقي منذ بداية الثمانيات والتسعينات، والعقد الأول والثاني من هذا القرن الـ (21) أي الفترة من (2001- 2020)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها بالتأكيد منظمة الصحة العالمية (WHO)، (HI)، وغيرهم من المنظمات التمويلية الدولية.

وأضاف حلمي، أن مصر لديها من (المعارف، والمهارات، والاتجاهات الايجابية، ووحدات الـتأهيل المجتمعي)؛ التي تشهد على أسبقيتها وجدارتها على المستوى العربي والإفريقي وربما العالمي في التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع، وكذلك لدينا من الكوادر البشرية المختصة به، ومؤسسات العمل الأهلي المطبقة له في نهجها وأنشطتها؛ والتي ترجمته إلى ممارسات فعلية وخدمات مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في المناطق الأكثر احتياجًا، وعلى وجه الخصوص كان التركيز بمحافظات (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية، قنا، المنيا، سوهاج)، ولدينا أيضًا: من الأدلة التدريبية والمناهج، ومعايير الجودة، والاستراتيجيات المحلية، والدروس المستفادة؛ التي تحفظ حقوق الملكية الفكرية للتعريب والتمصير للأدلة الارشادية الشارحة لـ  (CBR).

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تريد التأكيد على شمول نهج "التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع في كل من (الصحة، التعليم، سبل العيش، الأنشطة الاجتماعية، التمكين، العمل)؛ وذلك بشكل وثيق مع الشركاء المحليين، والحكومات المحلية، وحركات الإعاقة لإحداث التغيير المرغوب فيه.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» وعلاقتهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أن الإسكوا دعمت حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة من خلال تبنيها المفهوم الجديد للإعاقة وكان دعمها من خلال منح التنمية المجتمعية على أرض الواقع، وتقديم الدعم المستمر وتنفيذ البرنامج المستمر، ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي الإعاقة والحوكمة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الوطني حول آفاق التنمية المجتمعية حياة كريمه

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