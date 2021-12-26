الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بقتل زميله فى القليوبية

اللواء مصطفى غالب
اللواء مصطفى غالب مدير أمن القليوبية

قررت نيابة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حبس المتهم بقتل زميله، من فرد خرطوش، بسبب خلافات مالية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، موضحا أن المجني عليه راوغني في سداد الديون المستحقة العديد من المرات وفشلت في استرجاعها منه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى، بوصول أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب برش خرطوش بالوجه ووفاته.

بسؤال والده اتهم أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإطلاق عيار ناري من فرد محلي كان بحيازته تجاه نجله، فأحدث إصابته المشار إليها لخلافات مالية بينهما. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

محافظة القليوبية شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية بسبب خلافات مركز شرطة

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