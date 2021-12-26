ضبط 581 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر

شنت شرطة البيئة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وجاء ذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة بحملة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية أسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا. ففي مجال حماية المواد الغذائية تم ضبط مجزر عشوائي لتجارة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت 2.5 طن مصنعات لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير مطابقة للمواصفات ومجهولة المصدر.

وفي مجال حماية الثروة الزراعية، تم ضبط 7 قضايا عبارة عن مصنع ومخزن و3 متاجر "جميعها بدون ترخيص" وسيارتين، بمضبوطات بلغت 581 طن أعلاف حيوانية، 65 طن مواد غذائية متنوعة، 23,5 طن مبيدات وأسمدة زراعية، بدون ترخيص مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية ومحظور تداولها بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.