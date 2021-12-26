الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يهنئ النائبة أمل زكريا بحصولها على الدكتوراة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة للنائبة أمل زكريا  بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة عن رسالتها بعنوان "القيم التمكينية لنقل المعرفة وتوطينها لدى طلاب الجامعات المصرية بين الواقع والمأمول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها 4 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة فضلا عن نظر 6 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة.

من جانبها، وجهت النائبة أمل زكريا، الشكر لجميع النواب رئيسا وأعضاء لتهنئتهم الرقيقة وخصت النائبة بالشكر كل من المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول المجلس والنائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمشاركتها حفل مناقشة الرسالة، وكذا الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع، مشيرة إلى أن تقدير المجلس وسام على صدرها.

وقالت البرلمانية موجهة حديثها إلى أعضاء مجلس النواب: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، والحمد لله الذي بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات".

مجلس النواب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أمل زكريا درجة الدكتوراه الجامعات المصرية

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