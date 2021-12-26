كشف غموض سرقة خزينة محل فى منطقة التجمع الخامس

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في كشف غموض سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد المحال التجارية بالتجمع الخامس.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من مدير محل كائن بأحد المولات بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بالمحل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بذات المحل المشار إليه، مقيمًا بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، كما أقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل تمكن من مغافلة المدير وتحديد الرقم السري الخاص بالخزينة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها، فاختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

عقب انتهاء فترة عمله توجه لأحد الشوارع النائية الخالية من كاميرات المراقبة وقام بتغيير ملابسه وارتداء كمامة طبية لإخفاء معالم وجهه والحيلولة دون ضبطه وتمكن من الدخول من الباب الخلفي للمحل المشار إليه أثناء قيام العاملين بجـرد الإيراد اليومي، وقـام بفتح الخزينة واستولى علـى مبلـغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك توجه إلى أحد مكاتب الشحن الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وقام بتسليم حقيبة بداخلها المبلغ المالي المستولى عليه لموظف بالمكتب المشار إليه.

وادعى بـأن الحقيبة بداخلها كمية من الأوراق والملابس ورغبته فى شحنها إلى فرعهم الكائن بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وقد تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمكتب الشحن المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.