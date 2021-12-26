رئيس جامعة حلوان يتفقد إبداعات طلاب الفنون الجميلة

تفقد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان مشروعات طلاب كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان، وأعرب عن بالغ سعادته بما شهده من أعمال متنوعة من إنتاج الطلبة والطالبات التى تم عرضها بفناء الكلية حيث أشاد بما قدمه الطلاب بتوجيه من أساتذتهم من جهد حتى تظهر مشروعاتهم إلى النور.

وأكد على أن الجامعة تدعم جميع أنشطة الطلاب وتشجعهم على الإبداع ما من شأنه أن يصقل مواهبهم ويخدم المجتمع وينمي الذوق العام، كما استمع لتعريف الطلاب بمشروعاتهم بإشراف أساتذتهم وبمشاركة اتحاد الطلاب والجوالة.

وجاءت الجولة بمرافقة الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، والدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ياسر السيد أستاذ مادة، تنفيذ وماكيت بقسم العمارة والمشرف على الأعمال الفنية للطلاب، والدكتورة أمال عبده الأستاذ المتفرغ بقسم العمارة، والدكتور أحمد حسني رضوان.

وأبدى الدكتور عمرو سامي سعادته بابداعات مهندسي المستقبل من طلاب قسم العمارة وإنتاج مشروعات فنية قدمت فكراً جديداً تم تنفيذه بخامات زهيدة التكاليف، مشيداً بما قدمه الطلاب من أعمال في إطار فرق العمل وتوظيفهم المبدع للأغراض المتعددة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاحات.

أوضحت الدكتورة أمنية يحي أن المشروعات من نتاج طلاب الفرقة الثانية بقسم العمارة بالكلية لمادة نظريات العمارة، وهذه الأعمال الفنية تعتمد في انتاجها على استغلال خامات من الطبيعية والبيئة لتنمية الصناعة وعمل نماذج جمالية مختلفة في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يعد لإعادة التدوير أهمية كبيرة في استخدام الموارد المهدرة وتقليل النفايات وإظهار الجمال وغيرها من الفوائد الكبيرة.

وقد تم في هذه المشروعات لقسم العمارة برئاسة الدكتور أحمد خالد رئيس القسم استخدام النظم الإنشائية بتصميم مجموعة من الهياكل التي نفذت بمواد من الكرتون والسلك المعدني والخشب والبلاستيك والخيوط والقماش، تم عرض جميع الأعمال بفناء الكلية، حيث تم تقسيم الطلاب لمجموعات تتكون من 10 إلى 15 طالب شارك الطلاب بكل مجموعة فى تنفيذ مشروع من المشروعات التى عبرت عن أعمال هندسية باستخدام مواد من الطبيعة.

جولة رئيس الجامعة

جولة رئيس الجامعة