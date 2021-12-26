الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريقين فى بولاق الدكرور وأطفيح

حريق في بولاق
حريق في بولاق

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

كما  تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أطفيح، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون اصابات.

السيطرة علي حريق غرفة عمليات قوات الحماية المدنية شقة سكنية سيارات إطفاء بولاق الدكرور

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