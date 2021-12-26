«محبى فريد الأطرش» تحتفى بذكرى «موسيقار الأزمان» بأتيليه القاهرة.. الليلة

يستضيف أتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة، في السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل تكريم الدكتور جابر البلتاجي، الباريتون الأول المصرب العالمب، وأستاذ الغناء الأوبرالب بأكاديمية الفنون، والذي تنظمه وتقيمه جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش.

الدكتور جابر البلتاجى، الباريتون الأهم في مصر، وأستاذ الغناء الأوبرالب بالكونسرفتوار وأكاديمية الفنون، وأحد أبرز الأوبراليين العالميين، شارك في أشهر الأوبريتات العالمية في مصر ودول العالم.

غنى الباريتون جابر البلتاجي على أكبر مسارح النمسا، إيطاليا، روسيا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على ميدالية فيردي من إيطاليا عام 1975 وميدالية مسرح البولشوي بروسيا عام 2004، ووسام فارس من الرئيس الإيطالي عام 2000.

تبدأ فعاليات إحياء ذكرى فريد الأطرش، في صباح ذلك اليوم، بزيارة وفد من الجمعية وعدد من محبيه، لضريحه وضريح الفنانة أسمهان، بمنطقة البساتين لقراءة الفاتحة ووضع باقات الزهور على قبرهما، كما هو معتاد كل عام من الجمعية في ذكرى وفاة فريد الأطرش الملقب بـ "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1974.

ويتضمن برنامج الاحتفال مساء بأتيليه القاهرة، عرض فيلم تسجيلى بعنوان "حكاية العمر كله" من إخراج الفنان عادل السيد، الذي يتحدث عن حياة فريد الاجتماعية والفنية، إلى جانب تقديم باقة من أجمل أغاني وألحان فريد الأطرش، يتغنى بها الفنانون: محمد وحيد، وليد رشدي، أسرار الجمال، رجاء فريد، محمد سرار، حسام فتحي، والمطرب السوري إيهاب كرم، مع المايسترو محمود فرج .

جاء ذلك بحضور الفنان سيف عبد الرحمن، والفنان قيس عبد الفتاح، والفنان أحمد الحلاوني، والفنان أحمد فرحات، وكوكبة كبيرة من عشاق فن ملك العود الموسيقار فريد الأطرش وصوت الكروان أسمهان .

يشار إلى أن هذا الاحتفال يعد الرابع لاحتفال الجمعية بذكرى فريد الأطرش خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث أقيم الأول يوم 22 ديسمبر ببيت السحيمى، والثاني يوم 19 ديسمبر بمشاركة مؤسسة السلام لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة هناء عبدالله بمقر المؤسسة، والثالث يوم 21 ديسمبر في مهرجان الحلم العربي "مهرجان تونس على أرض مصر" برئاسة الدكتورة كلثوم على أحمد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدني بأرض الجزيرة.