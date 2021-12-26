ورشة عمل للتعريف بكيفية إعادة إدراج متغيرات لمستحضرات التجميل

أعلنت هيئة الدواء المصرية فتح باب التسجيل في ورشة عمل؛ للتعريف بكيفية إدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات لمستحضرات التجميل المصنعة محليًا، والمصنعة لصالح الغير.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية EGY COSM، والخاصة بإدراج وإعادة إدراج وإجراء متغيرات على مستحضرات التجميل، مع تسليط الضوء على كيفية استخدام المنصة المميكنة بجميع الخدمات المقدمة من خلالها.

وقالت إنه من المقرر انعقاد الورشة يومي الثلاثاء والأربعاء الجارى بإحدى فنادق القاهرة، لافته إلى أن الورشة مقدمة إلى ممثلي المصانع المحلية، وشركات التصنيع لدى الغير العاملة في مجال مستحضرات التجميل.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن الفاعليات تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثانية مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب غداً الاثنين.

وقالت إنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وفى سياق متصل، كانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عنوفتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديث الخاص بإجراء متغيرات على المستحضرات الحيوية.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على التحديث الخاص بإجراء متغيرات على المستحضرات الحيوية؛ من خلال عرض لأحدث الإجراءات الخاصة بتدفق العمل للمتغيرات، مع تسليط الضوء على متطلبات الملف والإجراءات التفصيلية للتعامل مع ملفات المتغيرات بأنواعها المختلفة.

وقالت إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الثلاثاء الجارى بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح حضورها من خلال إحدى المنصات الإلكترونية، لافته إلى أن انعقاد ورشة العمل مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية.

تبدأ الفاعليات من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءً.

وتابعت أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب اليوم الأحد، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

