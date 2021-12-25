الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يكلف محمد عزت بتسيير أعمال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

د. محمد عزت
د. محمد عزت

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف  الدكتور محمد عزت، بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلفا للدكتور هشام عبد العزيز الذي يشغل منصب القائم بأعمال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وكان الدكتور محمد عزت، يشغل منصب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف، ووجه خلال فترة عمله بمديرية أوقاف بني سويف، على توعية المواطنين بضرورة نشر سماحة الإسلام والوسطية والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وخلال جائحة كورونا شدد عزت على المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وكان يجوب بنفسه أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ الضوابط الاحترازية وتعليمات وزارة الأوقاف.

جائحة كورونا الدكتور محمد عزت المجلس الاعلى للشئون الاسلامية هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى وزارة الأوقاف

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