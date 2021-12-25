الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لشرق أوروبا خلال 9 أشهر

صادرات
صادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا لـ 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.011 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وتأتى تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا من حيث قيمة الصادرات المصرية، التى ارتفعت إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4 مليون دولار، يليها اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 490.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 660.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى روسيا لـ 398.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 354.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 43.4 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لدولة التشيك إلى حدود 215.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 133.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 82.2 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية لرومانيا 200.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 93.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 107.2 مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 154.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 95.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59 مليون دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى حدود 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.4 مليار دولار.
 

الاحصاء صادرات مصر شرق اوروبا تركيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

حسن راتب فى التحقيقات بقضية «الآثار الكبرى»: دخلى 100 مليون جنيه سنويًا

مفاجآت في القائمة النهائية لمنتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا

الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لشرق أوروبا خلال 9 أشهر

الضيفية الخلوتية تنظم ندوة علمية بعنوان «واجبات المريد والشيخ»

تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزيرة الهجرة تشهد احتفالية «الكريسماس» بدار الأوبرا المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

عفاف السيد

عيد الشجرة «الميلاد» عند المصريين

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى.. الفرص والتحديات

سمر عادل

التحويلات المالية كمصدر خارجى لتمويل التنمية

صفاء النجار

إكسبو دبي 2020 «2-5»

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الحرب الاستعمارية التوسعية

عقيدة بينيت.. حل الدولتين على أجندة رئيس الحكومة الإسرائيلية

سارة شريف تكتب: اللعبة الأكبر