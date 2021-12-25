الإحصاء: 4.2 مليار دولار صادرات مصرية لشرق أوروبا خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر إلى دول شرق أوروبا لـ 4.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.011 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.

وتأتى تركيا فى المرتبة الأولى بين دول شرق أوروبا من حيث قيمة الصادرات المصرية، التى ارتفعت إلى حدود 1.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4 مليون دولار، يليها اليونان بقيمة 1.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 490.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 660.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مصر إلى روسيا لـ 398.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 354.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 43.4 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية لدولة التشيك إلى حدود 215.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 133.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 82.2 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية لرومانيا 200.8 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 93.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 107.2 مليون دولار، كما بلغت الصادرات المصرية لبولندا 154.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 95.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 59 مليون دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم قد ارتفعت إلى حدود 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 21.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 8.4 مليار دولار.

