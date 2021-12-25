الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تكشف إجراءات الوقاية من الإصابة بمتحور «أوميكرون»

إجراءات الوقاية من
إجراءات الوقاية من الإصابة بمتحور كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من الإصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في المناسبات، مشددة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.


وأوضحت في «إنفوجراف» نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن تلك الإجراءات تشمل؛ غسيل الأيدى بالماء والصابون أو استخدام مطهر لليدين، وتلقى لقاح فيروس كورونا والجرعة التنشيطية، محذرة من التواجد في الأماكن المزدحمة، وتجنب السفر مالم يكن ضروريًا، والالتزام بأداب العطس والسعال، وارتداء الكمامة.

 

وكانت «الصحة» أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 902 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 315896.

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 811 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

 

وأكد، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الصحة اجراءات الوقاية الإصابة بمتحور فيروس كورونا أوميكرون اتباع كافة الإجراءات الاحترازية غسيل الأيدى الجرعة التنشيطية لقاح فيروس كورونا

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