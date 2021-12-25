الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يسجل حالتي وفاة و734 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، أنها سجلت حالتي وفاة و734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في المملكة منذ بدء تفشي الوباء، بلغت 955587 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 14802.

 

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بلغ 24525624 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية للقاح 22886922 شخصا، وفقا لـ"رويترز".

 

وكانت السلطات المغربية أعلنت تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى 31 يناير 2022.

المغرب وزارة الصحة فيروس كورونا اصابات جديدة وفيات

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