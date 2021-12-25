إصابة طالبين بـ«خرطوش» أثناء مرورهما بجوار مشاجرة في شبرا الخيمة

أصيب طالبان بالصف الإعدادي برش خرطوش بالساقين، تصادف مرورهما بأحد الشوارع بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، خلال نشوب مشاجرة بين طرفين.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبين بالصف الثالث الإعدادي، مصابين بشظايا خرطوش بالساقين.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "محمد م ع"، وشهرته "الكوتش"، 34 سنة، سائق توك توك، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وطرف ثان نجل شقيقته "محمود م ع"، وشهرته دينمو، 21 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية "سرقة وسلاح أبيض"، مصاب بجرح طعمي نافذ بالصدر وجروح قطعية باليد اليسرى والكتف، وجرى نقله لمستشفي معهد ناصر، لوجود خلافات أسرية بينهما، تطورت لمشاجرة قام خلالها الطرفان بالتعدى علي بعضهم البعض، وقيام الأول بإحداث إصابة الثاني باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقيام الثاني بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

وأوضحت التحريات، أنه تصادف مرور كل من "كريم ص م"، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، و"مهاب ض ا"، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، خلال المشاجرة، أدى إلى إصابتهما بشظايا خرطوش بالساقين، وجرى نقلهما لمستشفي ناصر العام، وتقديم العلاج لهما، وتصرح لهما بالخروج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، وجرى ضبط السلاحين الأبيض والنارى المستخدمان بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.