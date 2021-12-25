خالد جلال يشيد بإبداعات المشاركين في معرض فنون النماذج المصغرة بالهناجر

تفقد المخرج المسرحي خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرض مصر الرابع لفنون النماذج المصغرة بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون الذي افتتح أول أمس الخميس.

وأشاد المخرج المسرحي خالد جلال مكتشف النجوم بإبداعات الفنانين والفنانات المشاركين بالمعرض ومهارة الأعمال الفنية المنفذة بالدقة العالية، وأبدى إعجابه بدقة التفاصيل متناهية الصغر، حيث قام بجولة في المعرض بالكامل، كما أشاد بإبداعات الأطفال المذهلة.

جدير بالذكر أن المعرض تم افتتاحه أول أمس الخميس فى حضور سفيرة جمهورية سلوڤينيا السيدة ماتيا بريفولشيك والفنان التشكيلي محمد عبلة ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والفن التشكيلي .

والمعرض هو الرابع لفنون النماذج المصغرة وهم "جماعة أعضاء نادى النماذج المصغرة والماكيتات" التى تصور جميع مواضيع الحياة سواء عصرية حديثة، أو تراثية وشعبية وأيضاً يشارك بالمعرض مصممون من الهواة لهذا الفن الذى يجمع بينهم شغف للفنون المصغرة المجسمة، حيث يقوم كل فنان بخياله ليصل إلى مستوى الواقعة و لكن بماكيت أو نموذج متناهى الصغر وتظهر دقة التفاصيل .

المعرض عبارة عن متحف مصغر لسكك حديد مصر من العهد الملكى حتى العصر الحديث وأيضا كل أنواع الطائرات الحربية سواء بمصر أو الدول العربية والأجنبية منذ الحرب العالمية حتى أحدث المعدات، أيضا هناك تجد نماذج للبيت المصرى بجميع طبقاته والريف الأوروبى والمهن والحرف وأيضا يصور الحياة في سبيعنيات وثمانينات القرن، كما تم تنفيذ القاهرة التاريخية الإسلامية متمثلة في مساجد مصر المملوكية، تجد هناك آثار ومعالم كل دولة مثل المسجد الأقصى قبة الصخرة والأهرامات المصرية، بعض استوديوهات التصوير السينمائي ما يسمى بالديوراما .