السبت 25 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. انطلاق فعاليات مؤتمر «التراث الشعبي والهوية الوطنية» بقصر ثقافة فارسكور

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

يفتتح قصر ثقافة فارسكور التابع لفرع ثقافة دمياط ، مؤتمر اليوم الواحد بعنوان "التراث الشعبي والهوية الوطنية"، يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و أمل عبدالله رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافي، و فادي رئيس فرع ثقافة دمياط.

وتتوالي الجلسات البحثية عقب الجلسة الافتتاحية مباشرة،  وتعتبر قضية التراث والهوية الوطنية واحدة من أهم الإشكالات في فكرنا العربي المعاصر، هذه الثنائية التي طالما أرّقت الآخر، محاولاً بشتى الوسائل طمسها وطمس كل ما يمت بصلة للحضارة العربية والاسلامية التي أرست قواعدها على أرض هذا الوطن. 

ولأنّ التراث هو الإرث الذي خلفه أسلافنا وهو "الشِّفْرَةُ" التي تتحدد من خلالها معالم هويتنا، فإنه يستدعي منا أن نبحث في العلاقة الجدلية بين التراث كمكوّن مادي أو معنوي، وبين الهوية كوعي بهذه المكونات.

ويترأس المؤتمر الفنان التشكيلي  سيد هويدي ، وأمين عام المؤتمر حلمي ياسين، أما عن شخصية المؤتمر المصور مصطفى شنشن، ورئيس لجنة الابحاث الروائي فكري داوود، وأمانة المؤتمر الأدباء محمد طاهر عشعش ، أحمد عمران ، طاهر عبد الواحد .

مؤتمر التراث الشعبي الهوية الوطنية قصر ثقافة فارسكور فرع ثقافة دمياط الفنان التشكيلي سيد هويدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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